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Титинкин Михаил Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Титинкин Михаил Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
243-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Рогачево, Рогачевская вол., Дмитровский у., Московская губ.
Дата брака
17.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Дьяченков Иван Николаев, студент Московского коммерческого института 4 курса / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнова Екатерина Константинова, купеческая дочь девица (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Титинкин Михаил Павлов, крестьянин (с. Рогачево, Рогачевская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Нехаев Иван Яковлев, студент Московского коммерческого института 4 курса
Свидетель невесты №1 - Зайцев Василий Иванов, купец (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - ??? Василий Ив???, крестьянин (с. Заозерье, Заозерская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия и отчество поручителя невесты № 2 обрезано
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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