Цыман Игнатий Доманов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Цыман Игнатий Доманов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 221-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 06.07.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Вилнауце, Быковская вол., Режицкий у., Витебская губ.
- Дата брака
- 06.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 34
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Турланов Иван Наумов, крестьянин (с. Пустошь, Афонасьевская вол., Шуйский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Котова Серафима Николаева, крестьянская вдова (д. Ильицино, Степановская вол., Калязинский у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Каргополов Александр Николаев, мещанин (г. Покров, Покровский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Цыман Игнатий Доманов, крестьянин (д. Вилнауце, Быковская вол., Режицкий у., Витебская губ.)
Свидетель невесты №1 - Суханов Григорий Николаев, крестьянин (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Суханов Валериан Николаев, крестьянин (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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