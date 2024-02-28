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Маструкова Анастасия Прокопьевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Маструкова Анастасия Прокопьевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
638-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.11.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
30.11.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 206
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Маструкова Анастасия Прокопьевна
Отец - Маструков Прокопий Родионов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маструкова Параскева Михайлова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Сарычев Сергей Павлов, крестьянин (д. Сабурова, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Сарычева Елена Михайлова, крестьянская жена (д. Сабурова, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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