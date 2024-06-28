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Иван Федоров

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Иван Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
109-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.11.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
03.11.1864
Священнослужители
священник Вячеслав Успенский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 492
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Георгий Иванов
Отец - Иван Федоров, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Пелагия Феофанова (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Анна Феофанова, крестьянка (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ефим Васильев, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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