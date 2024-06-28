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Мария Аркадьева Добронравова?

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Мария Аркадьева Добронравова?
Тип записи
о рождении
Номер записи
108-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.11.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
священника дочь-девица
Нас. пункт приписки
с. Зарайское, Горбунихинская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
03.11.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 491
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Августа Вячеславова
Отец - Успенский Вячеслав, священник (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Успенская Екатерина Александрова (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Александр Петров Лебедев, священник (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Мария Аркадьева Добронравова?, священника дочь-девица (с. Зарайское, Горбунихинская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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