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Успенская Екатерина Александрова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Успенская Екатерина Александрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
108-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.11.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
03.11.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 491
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Августа Вячеславова
Отец - Успенский Вячеслав, священник (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Успенская Екатерина Александрова (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Александр Петров Лебедев, священник (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Мария Аркадьева Добронравова?, священника дочь-девица (с. Зарайское, Горбунихинская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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