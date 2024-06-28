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Матрена Петрова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Матрена Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
04-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.01.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
05.01.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 478
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Иван Ефимов
Отец - Ефим Петров, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Матрена Петрова (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Дмитрий Николаев, отставной солдат (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Маримна Игнатова, крестьянка (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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