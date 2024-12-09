Павловская Татиана Иоаннова
Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
- ФИО
- Павловская Татиана Иоаннова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 03-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 08.08.1888
- Приход
- Св. Апостола Іоана Богослова ц.
- Губерния прихода
- Таврическая
- Уезд прихода
- Днепровский
- Место прихода
- Ново-Алексеевка
- Нас. пункт приписки
- с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
- Дата крещения
- 11.08.1888
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 2
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Павловская Мария Иоаннова
Отец - Павловский Иоанн Иоаннов, зачисленный в запас армии рядовой (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Мать - Павловская Татиана Иоаннова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Божевская Мария Евстафиева, крестьянская жена (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Яворский Иоанн Николаев, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Божевский Никифор, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
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- Индексация данных проведена Екатериной Даугерт
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