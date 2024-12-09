Рыбинский Иоанн Филлипов
Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
- ФИО
- Рыбинский Иоанн Филлипов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 01-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 09.08.1888
- Приход
- Св. Апостола Іоана Богослова ц.
- Губерния прихода
- Таврическая
- Уезд прихода
- Днепровский
- Место прихода
- Ново-Алексеевка
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.
- Дата крещения
- 10.08.1888
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 2
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Таран Мария Трофимова
Отец - Таран Трофим Павлов, государственный крестьянин (с. Великие Бубни, Роменский у., Полтавская губ.)
Мать - Таран Евдокия Захарова (с. Великие Бубни, Роменский у., Полтавская губ.)
Воспр. - Пребыльская Екдокия Иоаннова, крестьянская вдова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Рыбинский Иоанн Филлипов, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Примечание: пометка на полях: Означенная в сем акте согласно своему желанию, на основании Высочайшего указа от 17 апр. 1905 года об укреплении начал веротерпимости, 19го окт 1908 года присоединена к Римско-Католической церкви
- Примечание / Дополнительно
- пометка на полях: Означенная в сем акте согласно своему желанию, на основании Высочайшего указа от 17 апр. 1905 года об укреплении начал веротерпимости, 19го окт 1908 года присоединена к Римско-Католической церкви
- Комментарий наборщика
- фамилия неразборчива
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- Индексация данных проведена Екатериной Даугерт
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