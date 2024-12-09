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Таран Евдокия Захарова

Из справочника
Метрические книги с.Новоалексеевка за 1888-1892 годы
ФИО
Таран Евдокия Захарова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
01-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.08.1888
Приход
Св. Апостола Іоана Богослова ц.
Губерния прихода
Таврическая
Уезд прихода
Днепровский
Место прихода
Ново-Алексеевка
Нас. пункт приписки
с. Великие Бубни, Роменский у., Полтавская губ.
Дата крещения
10.08.1888
Священнослужители
Архивный код
ДАХеО (Херсон), ф.259, оп.47, д.1, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Таран Мария Трофимова
Отец - Таран Трофим Павлов, государственный крестьянин (с. Великие Бубни, Роменский у., Полтавская губ.)
Мать - Таран Евдокия Захарова (с. Великие Бубни, Роменский у., Полтавская губ.)
Воспр. - Пребыльская Екдокия Иоаннова, крестьянская вдова (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Воспр. - Рыбинский Иоанн Филлипов, крестьянин (с. Ново-Алексеевка, Ново-Троицкая вол., Днепровский у., Таврическая губ.)
Примечание: пометка на полях: Означенная в сем акте согласно своему желанию, на основании Высочайшего указа от 17 апр. 1905 года об укреплении начал веротерпимости, 19го окт 1908 года присоединена к Римско-Католической церкви
Примечание / Дополнительно
пометка на полях: Означенная в сем акте согласно своему желанию, на основании Высочайшего указа от 17 апр. 1905 года об укреплении начал веротерпимости, 19го окт 1908 года присоединена к Римско-Католической церкви
Комментарий наборщика
фамилия неразборчива
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Источник
Индексация данных проведена Екатериной Даугерт

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