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Жилин Нестор Яковлевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Жилин Нестор Яковлевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
16-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.02.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
Унтер-офицер
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата смерти
25.02.1864
Возраст (лет)
54
Причина смерти
от головной боли
Священнослужители
Совершал погребение: священник Степан Архангельский, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 29
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 муж
Умерш. - Жилин Нестор Яковлевич, Унтер-офицер (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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