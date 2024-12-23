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Чернышева Наталья Тарасовна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Чернышева Наталья Тарасовна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
11-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.10.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
26.10.1864
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Петр Мудров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 23
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Мучников Сергей Григорьевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чернышева Наталья Тарасовна, крестьянка (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Колыванов Иван Семенович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мучников Евдоким Григорьевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чернышев Лев Емельянович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дунаев Яков Потапович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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