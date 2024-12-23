Сушкова Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушкова Варвара Яковлевна

Сушкова Варвара Яковлевна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Сушкова Варвара Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
15-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.02.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
08.02.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 3
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Бахтина Агафья Феодосиевна
Отец - Бахтин Феодосий Степанович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Бахтина Феодосия Петровна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Сушкова Варвара Яковлевна, крестьянская жена (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Татанов Иван Николаевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.