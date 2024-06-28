Колотушкина Устиния Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотушкина Устиния Никифорова

Колотушкина Устиния Никифорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колотушкина Устиния Никифорова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1547-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.12.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
18.12.1899
Возраст (лет)
73
Причина смерти
по старости
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Богомолов; Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 215
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 жен
Умерш. - Колотушкина Устиния Никифорова, крестьянская вдова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close