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Матвей Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Матвей Семенов
Тип записи
о браке
Номер записи
607-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.01.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
солдат
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
18.01.1882
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 222
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Пугачов Семен Сергеев, уволенный в запас армии рядовой 21 пехотного Муромского полка (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Петрова, крестьянская дочь девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Илья Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Матвей Семенов, солдат (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Иванов, крестьянин (д. Шелковка, Шелковская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Максимов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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