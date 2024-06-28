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Григорий Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорий Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
604-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.01.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
15.01.1882
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 221
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Михаил Николаев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ксения Павлова, крестьянская дочь девица (с. Введенское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Григорий Петров, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Елпидифоров, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Антон Семенов, отпускной унтер офицер
Свидетель невесты №1 - Михаил Андреев, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ефим Константинов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Михаил Елпидифоров, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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