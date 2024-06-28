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Михаил Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
602-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.01.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.01.1882
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 220
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Илия Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Наталия Иванова, умрешего рядового жена-вдова (д. Язево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Василий Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Григорий Семенов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Феодор Иванов, крестьянин (д. Ходыри, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Васильев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - муж невесты, Петр Михаилов, умерший рядовой (д. Язево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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