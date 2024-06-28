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Молочков Феодот Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Молочков Феодот Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
589-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.08.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
канонир 2й батареи 1 Гренадерской Артиллерийской бригады
Дата брака
22.08.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 225
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Кудрявцев Николай Афанасьев, бывший почталион Можайской почтовой Конторы / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Феодорова, крестьянская дочь девица (с-цо Соловьево, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Соболев Николай Егоров, дьякон Можайского Николаевского Собора (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голубцов Василий Тимофеев, сын Можайского Почталиона (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Молочков Феодот Михайлов, канонир 2й батареи 1 Гренадерской Артиллерийской бригады
Свидетель невесты №2 - Фомин Николай Иванов, старший фейрверкер
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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