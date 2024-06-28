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Григорий Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорий Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
588-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.07.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
20.07.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 225
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Василий Михайлов, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Гаврилова, крестьянская дочь девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Антон Семенов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Семенов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Василий Михайлов, крестьянин (с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Родион Гаврилов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Александр Петров, крестьянин
Свидетель невесты №3 - Григорий Егоров, крестьянин
Комментарий наборщика
НП поручителей по невесте не указаны
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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