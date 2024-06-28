Игнатий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатий Николаев

Игнатий Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Игнатий Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
568-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вандово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
03.02.1884
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 213
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Иван Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Иванова, крестьянская дочь девица (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Седомерихин Василий Степанов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Родионов, запасной рядовой
Свидетель невесты №1 - Зенкин Иван Иванов, крестьянин (д. Утицы, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Игнатий Николаев, крестьянин (д. Вандово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close