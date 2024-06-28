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Пушков Александр Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушков Александр Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
561-б
Роль персоны
Жених
Дата события
11.01.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.01.1884
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 210
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Пушков Александр Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Алексеева, крестьянская дочь девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Пушков Михаил Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Алексеев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гавриил Егоров, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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