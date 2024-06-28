Рыбинский Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбинский Дмитрий Иванов

Рыбинский Дмитрий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рыбинский Дмитрий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
551-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.07.1886
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
02.07.1886
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 202
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Прытков Алексей Васильев, учитель Старорузского, Рузского у., Земского Училища / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнова Мария Иванова, дочь Священника девица (д. Криушино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Рыбинский Дмитрий Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Борисоглебский Иван Кириллов, псаломщик (с. Ильинское-на-Броде, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прытков Иван Васильев, почетный гражданин
Свидетель невесты №2 - Малинин Лаврентий Иванов, почетный гражданин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close