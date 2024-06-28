Рыбинский Дмитрий Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Рыбинский Дмитрий Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 551-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 02.07.1886
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- можайский мещанин
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата брака
- 02.07.1886
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 202
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Прытков Алексей Васильев, учитель Старорузского, Рузского у., Земского Училища / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнова Мария Иванова, дочь Священника девица (д. Криушино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Рыбинский Дмитрий Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Борисоглебский Иван Кириллов, псаломщик (с. Ильинское-на-Броде, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прытков Иван Васильев, почетный гражданин
Свидетель невесты №2 - Малинин Лаврентий Иванов, почетный гражданин
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.