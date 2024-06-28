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Смирнова Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Смирнова Мария Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
551-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.07.1886
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
дочь Священника девица
Нас. пункт приписки
д. Криушино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
02.07.1886
Возраст (лет)
23
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 202
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Прытков Алексей Васильев, учитель Старорузского, Рузского у., Земского Училища / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнова Мария Иванова, дочь Священника девица (д. Криушино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Рыбинский Дмитрий Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Борисоглебский Иван Кириллов, псаломщик (с. Ильинское-на-Броде, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прытков Иван Васильев, почетный гражданин
Свидетель невесты №2 - Малинин Лаврентий Иванов, почетный гражданин
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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