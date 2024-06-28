Елена Евсигниева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Евсигниева

Елена Евсигниева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Евсигниева
Тип записи
о браке
Номер записи
530-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.01.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Аксаново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.01.1887
Возраст (лет)
20
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 169
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Евфимий Григорьев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Евсигниева, крестьянская дочь девица (д. Аксаново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Семен Стефанов, отставной унтер офицер
Свидетель жениха №2 - Павел Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Василий Стефанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Семенов, крестьянин (д. Аксаново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Евсигниев, запасной рядовой (д. Аксаново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close