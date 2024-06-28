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Даниил Нефедов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Даниил Нефедов
Тип записи
о браке
Номер записи
501-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.11.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Авксентьево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
02.11.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 172
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Картышев Иван Васильев, запасной ефрейтор Л. гв. 1го стрелкового Его Величества баталиона ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Андреева Варвара Павлова, мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Рыбинский Василий Алексеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Верин Иван Иванов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Величкин Иван Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Яковлев Алексей Петров, крестьянин (д. Авксентьево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Даниил Нефедов, крестьянин (д. Авксентьево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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