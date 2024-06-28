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Иван Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
497-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.08.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
26.08.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 170
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Стрюцкий Николай Егоров, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Ильина, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Казаков Василий Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Стрюцкий Василий Васильев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Майоркин Константин Петров, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ермолай Николаев, крестьянин (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Алексеев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
также встречается фамилия Стрюцков
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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