Мария Николаева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Мария Николаева
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 495-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 09.07.1890
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- воспитанница Московского Воспитательного Дома
- Дата брака
- 09.07.1890
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 169
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Жуков Алексей Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Николаева, воспитанница Московского Воспитательного Дома / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Илья Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Семен Петров, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кирилл Семенов, крестьянин (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Иванов, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Большов Иван Александров, крестьянин (с-цо Псарево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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