Виктор Алексеев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Виктор Алексеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 487-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 28.01.1890
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Нас. пункт приписки
- д. Псарьки, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 28.01.1890
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 166
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Пушков Николай Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Алексеева, крестьянская дочь девица (с-цо Соловьево, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пушков Михаил Васильев, почталион Можайской Почтово-Телеграфной Конторы
Свидетель жениха №2 - Чупаев Гавриил Николаев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохор Матвеев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Виктор Алексеев, запасной рядовой (д. Псарьки, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
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