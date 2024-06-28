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Виктор Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Виктор Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
487-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Псарьки, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 166
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Пушков Николай Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Алексеева, крестьянская дочь девица (с-цо Соловьево, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пушков Михаил Васильев, почталион Можайской Почтово-Телеграфной Конторы
Свидетель жениха №2 - Чупаев Гавриил Николаев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохор Матвеев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Виктор Алексеев, запасной рядовой (д. Псарьки, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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