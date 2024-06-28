Майоров Степан Корнилиев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Майоров Степан Корнилиев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 452-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 24.01.1893
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Соколово (1), Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 24.01.1893
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 162
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Байков Василий Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Сергиевская Мария Васильева, Можайского уезда села Болычево дочь бывшего псаломщика (с. Болычево, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пушков Михаил Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Солнцев Иван Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Майоров Степан Корнилиев, крестьянин (д. Соколово (1), Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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