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Мальцева Надежда Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мальцева Надежда Васильева
Тип записи
о браке
Номер записи
401-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.07.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайская мещанская девица
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
28.07.1897
Возраст (лет)
36
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 195
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Близнец Севастьян Аверкиев, из крестьян запасной рядовой (с. Погорелое (ми), Погорельская вол., Игуменский у., Минская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мальцева Надежда Васильева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Хлебников Михаил Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Куманьков Иван Михайлов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Поляков Алексей Павлов, крестьянин (д. Юрлово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Куманьков Иван Михайлов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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