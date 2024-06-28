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Новосадова Евфимия Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Новосадова Евфимия Григорьева
Тип записи
о браке
Номер записи
386-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
13.01.1897
Возраст (лет)
24
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 191
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Колотушкин Михаил Иванов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Новосадова Евфимия Григорьева, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Колотушкин Феодор Стефанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гудайкин Иван Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Новосадов Николай Григорьев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Обухов Алексей Иванов, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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