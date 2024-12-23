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Рожков Сергий Иоакимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Сергий Иоакимов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3331-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.09.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.09.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Рожков Сергий Иоакимов
Отец - Рожков Иоаким Евтихиев, отставной солдат (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Любовь Алексеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Елена Алексеева, солдатская жена
Воспр. - Иоаким Иоакимов, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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