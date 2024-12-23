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Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3246-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.01.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 130
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Иоанн Васильев
Отец - Василий Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Александра Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Имена родителей вписаны наборщиком - часть текста в записи размыто. Имя отца «Василий Васи….», имя матери «…сандра Иванова»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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