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Григорий Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорий Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3232-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.11.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.11.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Анна Сергеева
Отец - Старостин Сергей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Старостина Дария Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорий Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мавра Васильева, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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