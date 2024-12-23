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Елена Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Андреева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3180-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.05.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.05.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Елена Андреева
Отец - Поляков Андрей Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Полякова Пелагея Максимова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - ?? Наталия Васильева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Андрей Иванов, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия воспреемника2 неразборчиво
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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