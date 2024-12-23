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Ксиония Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ксиония Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3142-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.12.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.01.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 жен
Урожд. - Татиана Илиина
Отец - Жуков Илия Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Жукова Параскева Петрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Дмитрий Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ксиония Семенова, крестьянская девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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