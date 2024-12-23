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Кукуркин Иван Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркин Иван Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3098-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.08.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Рузского у. крестьянин
Дата крещения
27.08.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 150
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Марфа Иванова
Отец - Кукуркин Иван Феодоров, Рузского у. крестьянин
Мать - Кукуркина Надежда Матвеева
Воспр. - Евдокия Иовлева, крестьянская жена
Воспр. - Сергей Яковлев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
НП родителей не указан
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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