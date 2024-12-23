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Суханова Наталия Гаврилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Суханова Наталия Гаврилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3065-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.05.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.05.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Акилина Васильева
Отец - Суханов Василий Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Наталия Гаврилова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Ильина, крестьянская жена
Воспр. - Николай Гаврилов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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