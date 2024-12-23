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Пугачев Семен Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачев Семен Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3062-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.05.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.05.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Александра Константинова
Отец - Майоркин Константин Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Майоркина Мария Александрова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Константинова, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачев Семен Сергеев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Александра и Елена близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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