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Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3058-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.05.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин ныне умерший
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.05.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Елена Иванова
Отец - Иван Васильев, крестьянин ныне умерший (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Евдокия Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Иванов, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Иванова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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