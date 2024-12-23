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Богомолова Екатерина Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолова Екатерина Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3012-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Анна Иванова
Отец - Богомолов Иван Семенов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Екатерина Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Андрей Сергеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Иванова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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