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Григорий Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорий Павлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2988-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
15.11.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Григорий Павлов
Отец - Павел Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мария Емельянова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Акилина Егорва, крестьянская девица (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Адрианов, запасной рядовой (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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