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Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2982-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.11.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.11.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Матрона Григорьева
Отец - Рожков Григорий Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Пелагея Григорьева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Петрова, крестьянская девица (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Иванов, запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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