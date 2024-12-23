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Мария Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2941-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
31.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Мария Михайлова
Отец - Замолотчиков Михаил Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Мария Петрова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчикова Мавра Дмитриева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: страха смертного ради крещена бабкою
Примечание / Дополнительно
страха смертного ради крещена бабкою
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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