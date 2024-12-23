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Матфей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Матфей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2931-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.07.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.07.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Анна Егорова
Отец - Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ирина Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Иванова, солдатская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матфей Иванов, запасной рядовой (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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