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Васса Филиппова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Васса Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2909-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.04.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
20.04.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Георгий Феодоров
Отец - Феодор Мартинов, умерший запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Васса Филиппова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Филиппова, крестьянская девица (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Егор Феодоров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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