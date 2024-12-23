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Синицын Семен Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Синицын Семен Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2894-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.03.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.03.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Синицын Гавриил Семенов
Отец - Синицын Семен Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Синицына Екатерина Андреева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Андреева, крестьянская жена (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петр Фаддеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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