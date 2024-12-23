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Сергей Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сергей Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2879-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.01.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.01.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Татиана Сергеева
Отец - Сергей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Матрона Николаева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Ильина, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матвей Николаев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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