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Ларин Прохор Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларин Прохор Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2878-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.12.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.12.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 муж
Урожд. - Ларин Василий Прохоров
Отец - Ларин Прохор Стефанов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Елена Стефанова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ксения Стефанова, крестьянская девица
Воспр. - Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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