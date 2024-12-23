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Пугачев Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачев Василий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2863-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.10.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.11.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Пугачев Козма Васильев
Отец - Пугачев Василий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Екатерина Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачева Евдокия Иванова, девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодор Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Пугачева Евдокия Иванова, девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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